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بعد 81 سنة في عش الزوجية.. وفاة الزوج الأقدم في العالم! (صور)

مجتمع

بعد 81 سنة في عش الزوجية.. وفاة الزوج الأقدم في العالم! (صور)
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في "زنزانة" الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاما.

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وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.

وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عاما ) حياة مشتركة بلغت 81 عاما و201 يوما. ولدى الزوجان اليابانيان 5 بنات و13 حفيدا و25 ابن حفيد.

وحصل الزوجان ماتسوموتو على المركز الفخري بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 متقدمين على "منافسيهما" النرويجيين كارلا وغوردرين دولفين بمدة 57 يوما.

المصدر: لينتا. رو

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