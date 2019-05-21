بعد 81 سنة في عش الزوجية.. وفاة الزوج الأقدم في العالم! (صور)

توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في "زنزانة" الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاما.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.

وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عاما ) حياة مشتركة بلغت 81 عاما و201 يوما. ولدى الزوجان اليابانيان 5 بنات و13 حفيدا و25 ابن حفيد.

وحصل الزوجان ماتسوموتو على المركز الفخري بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 متقدمين على "منافسيهما" النرويجيين كارلا وغوردرين دولفين بمدة 57 يوما.

Masao Matsumoto, husband in the world's oldest married couple, has passed away at 108. Born in Meiji, he lived in five eras. His wife, Miyako (101), survives him. https://t.co/q7iTyecsgYpic.twitter.com/ceiYG6YE1A — Mulboyne (@Mulboyne) 20 мая 2019 г.

Dünyanın en yaşlı çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan Japon ailenin erkek üyesi Masao Matsumoto, 108 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/w6XDw8riAd — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 20 мая 2019 г.

المصدر: لينتا. رو