خلال ساعات.. صورة في تايم سكوير تشهر 3 مغمورين!

طلب 3 إيرلنديين من فتاة مارة بالطريق التقاط صورة لهم في ميدان التايمز وسط نيويورك، حيث لم يكن لديهم كاميرا أو هاتف ذكي.

ونشرت الفتاة المصورة كريستينا بونيلو صورة لرجال ثلاثة على خلفية ميدان التايمز وأرفقتها بتعليق لها قالت فيه: "عندما كنت في المدينة الأسبوع الماضي، طلب مني هؤلاء الإيرلنديون الثلاثة التقاط صورة لهم، ولكن لم يكن لدى أي منهم هاتف ذكي".

When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones.

“you’ll take the picture and we’ll find it someday”

so if by some strange turn of events anyone knows these guys, here’s their photo pic.twitter.com/ZrPvKXusJ7 — Christina (@CBones705) 12 мая 2019 г.

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وأضافت بونيلو بأن الرجال قالوا لها: :أنت التقطي لنا الصورة ونحن سنجدها ذات يوم".

وذيلت المصورة منشورها في تويتر بقولها: "إذا كنت تعرف هؤلاء الأشخاص لسبب ما فهذه هي صورتهم".

وذكرت صحيفة "The Irish Independent"، أن الصورة جمعت بسرعة الآلاف من الاعجابات والتعليقات وتمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التعرف على الرجال الثلاثة في غضون ساعات قليلة وتبين أنهم من سكان مقاطعة مايو الإيرلندية.

ودهشت المصورة من السرعة التي ساعدها فيها الإنترنت في العثور على أبطال الصورة. وقالت بونيلو: "بالتأكيد لم أتوقع أن أكون قادرة على تحديد شخصيات هؤلاء الثلاثة بهذه السرعة، أنا متفاجئة وسعيدة للغاية لرؤية كل هذه القوة الكامنة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأسماء الإيرلنديين الثلاثة في الصورة التي التقطت في ميدان التايمز هي: شون تيغ وبرنارد والدرون وجون ديفاني.

المصدر: لينتا. رو