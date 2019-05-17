"لتتسلى".. عارضة أزياء تحطم تماثيل فنية من القرن الـ 18! (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء البولونية يوليا سلونسكا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصورها وهي تحطم أعمالا نحتية قيمة من القرن الـ 18.

وتبين لقطات الفيديو عارضة الأزياء وهي تحطم التماثيل في حديقة "سهل سويسرا" ببولونيا بمطرقة في يدها، دون أي مبالاة، وبشكل عبثي.

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لكن الفيديو التخريبي لعارضة الأزياء وطالبة الجامعة، يوليا سلونسكا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن ترتد نتائجها على مستقبلها الدراسي والمهني فقط، إذ طردت بداية من مؤسسة عرض الأزياء التي تعمل فيها وسيتم فصلها من الجامعة أيضا.

كما ستتعرض سلونسكا للمساءلة القانونية ببند التخريب من قانون حماية المعالم الثقافية.

وصرح جيزي ميزوليك مدير متحف وارسو الوطني لمجلة "بلوتيك"، بأن هذه التماثيل فقدت للأبد، لأنها تعرضت لتخريب كبير لا يمكن ترميمه.

المصدر: لايف. رو