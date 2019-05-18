طفل ينجو بمعجزة من حادث إنشائي مروع! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق نجاة طفل بأعجوبة من انهيار سقف في ورشة بناء، حيث اعتبر كثير من المشاهدين أن نجاته كانت معجزة حقيقية.

ويظهر المقطع كيف أقدم الطفل على فعل متهور أثناء تواجده في ورشة البناء، عندما غافل العمال ووضع نفسه أمام خطر حقيقي، كاد يتسبب بمقتله، إلا أنه ولحسن الحظ نجا بأعجوبة من الانهيار وخرج حيا سليما معافى من تحت الأنقاض.

المصدر: Live Leak