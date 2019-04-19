مرشح للرئاسة الأوكرانية يعد بتقنين المخدرات والبغاء في البلاد

أعلن مرشح الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، أن الوقت حان لتشريع البغاء والمخدرات في البلاد.

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وقال زيلينسكي إنه سيقنن البغاء والمخدرات في أوكرانيا بعد توليه زمام السلطة في البلاد.

وقالت قناة "روسيا-24" التلفزيونية الروسية: "من غير المفهوم ما علاقة ذلك بالكفاح من أجل إقرار نمط الحياة الصحي الذي دعا إليه زيلينسكي، وهو يخضع لفحص دم وبول يجرى للمرشحين للرئاسة للتأكد من عدم وجود مواد محظورة فيهما".

المصدر: فيستي. رو