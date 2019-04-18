إيقاف بيع "مخلفات حريق كاتدرائية نوتردام" عبر الإنترنت

تدخلت إدارة موقع "eBay" للتجارة الإلكترونية لتلغي عروضا للبيع قام أشخاص بنشرها عبر صفحات الموقع، عرضوا فيها قطع جمر ادعوا أنها من بقايا حريق كاتدرائية نوتردام.

وعرض البائعون "مخلفات الكاتدرائية" في قسم المزاد على "eBay"، بسعر يبدأ بـ 1.3 دولار أمريكي، في حين أقدمت إدارة الموقع على إلغاء العروض استنادا إلى سياسة الشركة في منع "الاستفادة من مآسي البشر ومعاناتهم".

وتسمح شركة التجارة الإلكترونية فقط بعرض المنتجات التي تحمل "قيمة سياسية أو فنية أو اجتماعية"، أو تلك التي تعرضها المؤسسات الخيرية، بهدف منح الأرباح لضحايا الكوارث.

كما ألغت الشركة عديدا من العروض التي حاولت بيع منتجات عليها صور للكاتدرائية الفرنسية أو عبارات تدل على حادثة الحريق التي أصابتها، بينها حلي وقمصان وغيرها.

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وحذرت "eBay" عملاءها الذين قاموا بعرض تلك المنتجات للبيع، مهددة بتعليق حساباتهم في حال قرروا إعادة المحاولة في المستقبل.

وأثار قرار الشركة ردود أفعال متباينة بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي، فأيد البعض قرار "eBay" واعتبروا أن "على كل من يحاول جني الأرباح من مأساة نوتردام، أن يخجل من نفسه".

ومن ناحية أخرى، انتقد رواد آخرون قرار الشركة العملاقة، وبرروا موقفهم بأن الكنيسة الكاثوليكية أيضا، "تجني الأرباح من منتجات مزيفة".

المصدر: ديلي ميل