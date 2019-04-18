سيمونيان: RT تتصدر الصفحات الرئيسة حول العالم للمرة الثانية في أسبوعين

تصدرت اللقطات الحصرية التي رصدتها عدسات وكالة "رابتلي" وكالات وصحف ومواقع عالمية للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وتصدرت الشبكة المرة الأولى حينما تمكن طاقم التصوير بوكالة "رابتلي" التابعة لشبكة قنوات RT، من التقاط المقطع الشهير لعملية "اقتلاع"، جوليان أسانج، من سفارة الإكوادور في لندن، حيث عجزت عن ذلك كافة الوكالات البريطانية والعالمية الرائدة. والآن، وللمرة الثانية، تمكنت فيها نفس الوكالة من التقاط مقطع فيديو من طائرة بدون طيار لمأساة حريق كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس، بعد 12 ساعة فقط من وقوعه، لتجوب هذه اللقطات العالم من خلال وكالات الأنباء التي تداولتها يوم أمس الأربعاء.

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من جانبها، نشرت رئيسة تحرير قناة RT، والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، في صفحتها على موقع فيسبوك، صورة مجمّعة تضم بعض تلك الأخبار على الصفحات الرئيسة لوكالات أنباء حول العالم، وجاء تعليقها على الصورة:

"لقطاتنا الحصرية، لكنيسة نوتردام من الجو، تتصدر الصفحات الرئيسة لوكالات الأنباء العالمية. إنها نفس الوكالات التي تصفنا بأننا لسنا صحفيين

المرة الثانية خلال أسبوعين".

المصدر: فيسبوك