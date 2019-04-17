تسريب للملحن المصري عصام كاريكا يتوعد فيه مغنية جزائرية!

في أول رد للملحن المصري عصام كاريكا، على ما أثارته الفنانة والمغنية الجزائرية ياسمين نيار، باتهامها له بالتعدي عليها جنسيا والتحرش بها، نفى "كاريكا" هذه الاتهامات مؤكدا كذبها.

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وفي فيديو نشرعلى "يوتيوب" قيل إنه تسريب للفنان، تلفظ كاريكا بلفظ بذيء، وقال إنه سيأخذ 5 آلاف دولار من "بطن" الفنانة الجزائرية، وأنه لن يلجأ للصحافة وسوف تنقلب الصحافة عليها بعد إرساله كل شيء للصحفيين، وهددها بالانتقام، بعد أن لجأ لرفع قضية عليها لدى أشهر محام في مصر.

واتهمت الفنانة الجزائرية ياسمين نيّار، كاريكا بتهديدها بالقتل والتحرش الجنسي بها، واستنجدت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية