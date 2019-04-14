أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه تم اعتقال الشخص الذي انتشرت صورة له أمس أثناء اعتدائه على شرطي مرور لأنه طلب منه التوقف، وأطلقت بعض عليه الصفحات لقب "الشبيح"

وقالت الداخلية على صفحتها على الفيسبوك:

"تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد المواطنين على الاعتداء على شرطي مرور أثناء القيام بعمله في حي المحافظة بحلب. من خلال التدقيق تبين أنه تم توقيف المذكور وحجز سيارته وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا"

وكان خبر الاعتداء انتشر أمس على مواقع التواصل، ووصف المشهد بأنه "فاجع" كما وُصف المعتدي بأنه "شبيح" وذكرت الصفحات إنه كان يستقل سيارة لا تحمل لوحة، وإنه اعتدى بالضرب على شرطي المرور وشهر مسدساً في وجهه، لأن الشرطي طلب منه إيقاف سيارته بعدما تجاوز إشارة حمراء.

وذكرت بعض الصفحات أن الاعتداء أدى إلى ظهور كدمات على وجه الشرطي، إضافة إلى تعرض خوذته للكسر.

يذكر أن مدينة حلب واحدة من المدن التي تكثر فيها الشكاوى من اعتداءات يمارسها أشخاص يوصفون بأنهم خارج سلطة القانون.

دمشق - أسامة يونس