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فيديو للوليد بن طلال يحرّك تويتر

مجتمع

فيديو للوليد بن طلال يحرّك تويتر
twitter.com/Alwaleed_Talal/media
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تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مصور يظهر موقفا عفويا للأمير السعودي الوليد بن طلال، مع إحدى حفيداته.

ويظهر في الفيديو الوليد وهو يمازح حفيدته ويجرها على الأرض وشقيقتها تصرخ والوليد يقهقه ضاحكا.

ويسمع في الفيديو صوت الأم وهي تطلب من البنتين الخلود للنوم وتردد... "يلا ناموا".

وتفاعل النشطاء على موقع تويتر مع الفيديو، وأشادوا بتعامل الوليد مع حفيدته بعفوية.

المصدر: تويتر

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