فيديو للوليد بن طلال يحرّك تويتر
تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مصور يظهر موقفا عفويا للأمير السعودي الوليد بن طلال، مع إحدى حفيداته.
ويظهر في الفيديو الوليد وهو يمازح حفيدته ويجرها على الأرض وشقيقتها تصرخ والوليد يقهقه ضاحكا.
ويسمع في الفيديو صوت الأم وهي تطلب من البنتين الخلود للنوم وتردد... "يلا ناموا".
وتفاعل النشطاء على موقع تويتر مع الفيديو، وأشادوا بتعامل الوليد مع حفيدته بعفوية.
#ثوينيات@Alwaleed_Talal— ثويني ناصر الثويني (@AboNaser3037) ١٢ أبريل ٢٠١٩
الوليد بن طلال ابوخالد الله يحفظه ومداعبات جداً رااااائعة
تدل على الألفة والمحبة والتواضع.. بعض الناسرلادخل بيته تلقاه مكشر اويصارخ..
ماقول الا
اطال الله عمرك يابوخالد على عمل صالح .. pic.twitter.com/9bCwC6V0kE
الوليد بن طلال يمزح مع حفيده— سيدة من تميم🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الرياض (@umsaramajd) ١٢ أبريل ٢٠١٩
ونعم الجد فله والله pic.twitter.com/eE1bXF6XHg
الوليد بن طلال يداعب أحدى حفيداته😂💙 pic.twitter.com/BxtRKTBoaW— كونان الهلالي (@3_rayann) ١٢ أبريل ٢٠١٩
المصدر: تويتر