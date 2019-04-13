فيديو للوليد بن طلال يحرّك تويتر

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مصور يظهر موقفا عفويا للأمير السعودي الوليد بن طلال، مع إحدى حفيداته.

ويظهر في الفيديو الوليد وهو يمازح حفيدته ويجرها على الأرض وشقيقتها تصرخ والوليد يقهقه ضاحكا.

ويسمع في الفيديو صوت الأم وهي تطلب من البنتين الخلود للنوم وتردد... "يلا ناموا".

وتفاعل النشطاء على موقع تويتر مع الفيديو، وأشادوا بتعامل الوليد مع حفيدته بعفوية.

#ثوينيات@Alwaleed_Talal

الوليد بن طلال ابوخالد الله يحفظه ومداعبات جداً رااااائعة

تدل على الألفة والمحبة والتواضع.. بعض الناسرلادخل بيته تلقاه مكشر اويصارخ..

ماقول الا

اطال الله عمرك يابوخالد على عمل صالح .. pic.twitter.com/9bCwC6V0kE — ثويني ناصر الثويني (@AboNaser3037) ١٢ أبريل ٢٠١٩

الوليد بن طلال يمزح مع حفيده

ونعم الجد فله والله pic.twitter.com/eE1bXF6XHg — سيدة من تميم🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الرياض (@umsaramajd) ١٢ أبريل ٢٠١٩

الوليد بن طلال يداعب أحدى حفيداته😂💙 pic.twitter.com/BxtRKTBoaW — كونان الهلالي (@3_rayann) ١٢ أبريل ٢٠١٩

المصدر: تويتر