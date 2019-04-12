أقصر امرأة في العالم تشارك في "أكبر انتخابات عامة على الكوكب"!

شاركت أقصر امرأة في العالم في أكبر انتخابات عامة على وجه الأرض في الهند، حيث يحق لنحو 900 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة، تتولى السلطة للسنوات الخمس المقبلة.

وشاركت جيوتي آمجي، ولها من العمر 25 عاما، والتي يبلغ طولها 64 سم، لتكون أصغر أنثى "حية"، وأدلت بصوتها في ناجبور وسط البلاد.

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وحققت الممثلة الهندية، آمجي، شهرة واسعة رغم قصرها الشديد ووزنها البالغ 5 كغ، بعدما حطمت الرقم القياسي للأمريكية، بريجيت جوردان، ببلوغها الـ 18 من عمرها بطول بلغ 64 سم، أي ما يعادل طول طفل بلغ عمره سنتين.

وتعاني آمجي من مرض التقزم، وهو نوع من الأمراض الوراثية التي تحدث بسبب طفرات جينية.

وتوافد سكان الهند إلى مراكز الاقتراع في أكبر انتخاب ديمقراطي في العالم، حيث يشمل 7 مراحل على مدار 39 يوما. ومن المقرر فرز الأصوات في 23 مايو المقبل.

ويسعى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لولاية ثانية بحماس منقطع النظير، في أعقاب التوتر مع باكستان المجاورة.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية في هذا البلد المتنوع ثقافيا وجغرافيا، إلا أن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر اليساري هما أقوى حزبين متنافسين.

المصدر: ذي صن