شاب شجاع يتصدى بشراسة لمجرم اقتحم منزله (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق تصدي شاب شجاع لمسلح اقتحم منزله عنوة، ولم يتوقع أن يقوم أحد القاطنين بإفشال مخططه تماما.

ويظهر المقطع كيف تصدى الشاب للهجوم المفاجئ وأمسك بقوة بسلاح المقتحم، التصرف الذي دفع المهاجم لتغيير خطته والتفكير بالهرب سريعا من المنزل.

وحضر عناصر الشرطة سريعا إلى المنزل عقب تلقيهم اتصالا يبلغهم بوجود مهاجم فيه، حيث ألقوا القبض عليه، واتهم بارتكاب "السرقة والاعتداء المشدد، باستخدام سلاح مميت، دون نية القتل".

كما أن المهاجم لم يطلق النار خلال هجومه على المنزل المستهدف، في حين لم تسفر الحادثة عن أي إصابات خطيرة بين سكان المنزل.

المصدر: يوتيوب