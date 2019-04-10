 
مباشر

الجيش الروسي يجري بروفة للاستعراض العسكري استعدادا لعيد النصر (فيديو)

مجتمع

الجيش الروسي يجري بروفة للاستعراض العسكري استعدادا لعيد النصر (فيديو)
Sputnik Aleksey Kudenko
مسيرة الدبابات "تي - 90"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp3a

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية على موقعها فيديو لبروفة الاستعراض العسكري الذي سيقام بموسكو، يوم 9 مايو المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وأقيمت البروفة يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو.

إقرأ المزيد
دبابة "يوسف ستالين -2"
دبابة "ستالين" تشارك في استعراض عسكري بالقرم (فيديو)

وضمت مسيرة القوات البرية الدبابات وعربات "بي إم بي" ومنظومات "بانتسير" المطورة للدفاع الجوي الميداني  وسيارات "باغي" البرمائية. 

أما قوات الصواريخ الاستراتيجية فاستعرضت منصات صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.

وفيما يتعلق بالاستعراض الجوي، فقد ضم 74 طائرة حربية، ما يوافق عدد الأعوام التي مرت بعد عام النصر، 1945.

ومن بين الطائرات المشاركة: مروحيات النقل الضخمة "مي-26" التي حلقت على ارتفاع 100 متر، ومقاتلات وقاذفات وطائرات استراتيجية حاملة للصواريخ وطائرات النقل الثقيلة "إيل-76".

واختتمت بروفة الاستعراض الجوي بتحليق مقاتلات "سو-25" التي زينت السماء بألوان حمراء وبيضاء وزرقاء، في محاكاة لألوان العلم الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أطراف خارجية تستغل الوضع لزعزعة استقرار الجزائر"