الجيش الروسي يجري بروفة للاستعراض العسكري استعدادا لعيد النصر (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية على موقعها فيديو لبروفة الاستعراض العسكري الذي سيقام بموسكو، يوم 9 مايو المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وأقيمت البروفة يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو.

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وضمت مسيرة القوات البرية الدبابات وعربات "بي إم بي" ومنظومات "بانتسير" المطورة للدفاع الجوي الميداني وسيارات "باغي" البرمائية.

أما قوات الصواريخ الاستراتيجية فاستعرضت منصات صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.

وفيما يتعلق بالاستعراض الجوي، فقد ضم 74 طائرة حربية، ما يوافق عدد الأعوام التي مرت بعد عام النصر، 1945.

ومن بين الطائرات المشاركة: مروحيات النقل الضخمة "مي-26" التي حلقت على ارتفاع 100 متر، ومقاتلات وقاذفات وطائرات استراتيجية حاملة للصواريخ وطائرات النقل الثقيلة "إيل-76".

واختتمت بروفة الاستعراض الجوي بتحليق مقاتلات "سو-25" التي زينت السماء بألوان حمراء وبيضاء وزرقاء، في محاكاة لألوان العلم الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا