 
مباشر

"عراك" جماعي باستخدام روث البقر في الهند! (فيديو)

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp1j

انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة غريبة في الهند، تتمثل في "اقتتال" جماعتين من الناس باستخدام أطنان من روث الأبقار، يقذفون به بعضهم البعض بكثافة.

إقرأ المزيد
ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات

ويطلق على الطقوس الشعبية اسم "حرب بيداكالا"، التي يعتقد أنها تجلب الصحة والازدهار لسكان المكان الذي تجري فيه، حسب تقاليد هندوسية.

وجرى العراك الجماعي بعد يوم من انتهاء مهرجان "أوغادي"، في قرية في ولاية أندرا براديش الهندية، حيث ترمي إحدى المجموعتين المشاركتين، الروث، باسم آلهة "بادراكالي" والمجموعة الأخرى تفعل نفس الشيء، لكن باسم آلهة "فيرابادريشيوارا"، وبعيد انتصار إحداهما، يحتفل الجميع "بزواج الآلهة".

ويعتقد الهندوس أن هذه الطقوس تجلب لهم الخير والازدهار والمطر، مع العلم أن العديد من المشاركين تعرضوا لإصابات ناجمة عن تراشق الروث الكثيف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.. كتل نيابية ترفض واحتجاجات شعبية حاشدة بالجزائر