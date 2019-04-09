"عراك" جماعي باستخدام روث البقر في الهند! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة غريبة في الهند، تتمثل في "اقتتال" جماعتين من الناس باستخدام أطنان من روث الأبقار، يقذفون به بعضهم البعض بكثافة.

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ويطلق على الطقوس الشعبية اسم "حرب بيداكالا"، التي يعتقد أنها تجلب الصحة والازدهار لسكان المكان الذي تجري فيه، حسب تقاليد هندوسية.

وجرى العراك الجماعي بعد يوم من انتهاء مهرجان "أوغادي"، في قرية في ولاية أندرا براديش الهندية، حيث ترمي إحدى المجموعتين المشاركتين، الروث، باسم آلهة "بادراكالي" والمجموعة الأخرى تفعل نفس الشيء، لكن باسم آلهة "فيرابادريشيوارا"، وبعيد انتصار إحداهما، يحتفل الجميع "بزواج الآلهة".

ويعتقد الهندوس أن هذه الطقوس تجلب لهم الخير والازدهار والمطر، مع العلم أن العديد من المشاركين تعرضوا لإصابات ناجمة عن تراشق الروث الكثيف.

المصدر: RT