ولي العهد الماليزي يتزوج من امرأة أجنبية (صورة)

ينوي ولي العهد الماليزي، تنكو محمد فايز بترا، الزواج من المواطنة السويدية، صوفي لويس جوهانسون، التي قابلها أثناء دراسته في بريطانيا.

وولي العهد الماليزي هو الشقيق الأصغر للملك السابق، السلطان محمد الخامس، الذي أصبح ملكا لماليزيا في ديسمبر 2016، إلى أن تنازل عن العرش في يناير 2019.

ومن المقرر أن يعقد القران في حفل زفاف خاص و"بمقاييس معتدلة"، في 19 أبريل الجاري، في حين ستمنح كافة هدايا الزفاف إلى دور الأيتام ومنازل المتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

ويطلب اليوم صاحب السمو الملكي من الناس الصلاة "لكي يبارك الله زواجه حتى دخول الجنة"، حسب ما أدلى به مصدر رسمي في قصر كيلانتان الملكي.

وكان ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، قد استقال من منصب القائد الأعلى للبلاد، في 6 يناير الماضي، ما جعل الناس يتكهنون بوجود علاقة بين زواجه من ملكة الجمال الروسية وتنازله عن العرش، وخاصة بعد رفض مجلس الحكام الماليزيين تتويج زوجته، أوكسانا فوفودينا، ملكة، على الرغم من اعتناقها الإسلام.

Malaysia’s east coast Kelantan state palace announces crown prince Tengku Muhammad Faiz Petra will be getting married on April 19 in Kota Bharu. Faiz will marry foreigner Sofie Louise Johansson - official pixs pic.twitter.com/dBLYBbGt2K — Kuala Lumpur Reporter (@KL_Reporter) April 6, 2019

المصدر: RT