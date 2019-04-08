مصر.. التحريات تكشف سبب قتل إمام مسجد أثناء ركوعه وترديد قاتله "أنا المهدي المنتظر"!

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة في مصر، اليوم الاثنين، حبس أستاذ جامعي، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في واقعة قتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة.

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واعترف المتهم بجريمته، التي ارتكبها بمنطقة فيصل بحي الهرم، أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة الماضية، وأخذ يردد "أنا المهدي المنتظر.. ماينفعش نصلي ورا الشيطان."

وقال: "إمام المسجد شيطان.. وأنا قتلته علشان مينفعش نصلي وراء الشيطان.. مينفعش نصلي وراء إبليس.. علشان كده قتلته"، ما جاء على لسان المتهم سجلته النيابة لديها، وأصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات.

وقامت النيابة بإيداع المتهم في مستشفى الصحة النفسية والعقلية بالعباسية، تحت الملاحظة لبيان عما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أم لا، حيث استمعت لأقوال أسرته التي أكدت أنه يعاني من مرض نفسي، وانقطع عن العلاج منذ فترة، وقدمت للنيابة ما يثبت ذلك من مستندات.

وأوضحت التحريات أن المتهم عقب ارتكاب جريمته، وصف المجني عليه بالشيطان، وقال له إنه دخل المسجد ومعه 40 شيطانا فتجاهله الإمام وألقى الخطبة، وأثناء السجود في الركعة الثانية تسلل المتهم من بين صفوف المصلين حاملا سكينا وسدد للإمام طعنتين أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية