تصرف غريب يطلق عملية بحث شاملة في "جبال من القمامة"

اضطر عمال النظافة في مدينة تيومين الروسية، للبحث مطولا في أطنان من القمامة المتراكمة، عقب رمي زوجين روسيين لكيس مليء بالمال في سلة القمامة المنزلية.

وقام الزوجان بدعوة جدة أحدهما للعيش معهما، تاركة شقتها التي بيعت بسعر ضخم، يتراوح بين 45 و90 ألف دولار أمريكي، وذلك حسب أسعار المنطقة السكنية التي يتواجد فيها منزل الجدة.

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ولسوء الحظ، قام الزوجان بإخفاء المال في كيس للقمامة في البيت، وبات من الممكن أن تختلط الأمور عليهما وتتجمع المخلفات الأخرى بسهولة في الكيس.

وبالفعل، اختلطت الأمور على الزوجين وامتلأ "الكيس الذهبي" مع مرور الوقت ببقايا الطعام والعلب المعدنية الفارغة، إضافة إلى الأموال المخبأة فيه، وألقياه مع بقية القمامة في الحاوية المخصصة لذلك.

وبعد أن تذكر الزوجان أن المال قد وضع في كيس القمامة الممتلئ، سارعا إلى حاوية القمامة المخصصة للحي الذي يقطنانه، ليفاجآ بأن عمال النظافة قد مروا وأفرغوا الحاوية تماما.

وأشار مصدر رسمي في مدينة تيومين إلى أن عمال النظافة قد تفرغوا طويلا للبحث في "جبال من القمامة" المتراكمة في المكب التابع للمدينة، إلى أن تمكنوا في نهاية المطاف من العثور على "الكيس الذهبي"، وإعادته للزوجين.

المصدر: RT