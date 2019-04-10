العثور على السعودية المختفية بظروف غامضة في الرياض

كشف المتحدث باسم شرطة الرياض في السعودية، شاكر التويجري، أنه تم العثور على الفتاة المختفية في حي لبن بحالة صحية جيدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

واختفت الفتاة من أمام منزل أسرتها في غربي الرياض يوم السبت الماضي، وتطوع عدد كبير من المواطنين للبحث عنها، وتم العثور عليها مساء يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن أخت الفتاة المختفية قولها: "أختي اختفت قرابة الساعة 3:30 يوم السبت، عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها".

وأضافت: "تعاني أختي من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".

المصدر: عكاظ+ سبق