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اختفاء غامض لمراهقة سعودية خرجت تلقي القمامة.. فلم تعد!

مجتمع

اختفاء غامض لمراهقة سعودية خرجت تلقي القمامة.. فلم تعد!
الرياض
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اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن أخت الفتاة المختفية قولها: "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها".

وأضافت: "أختي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".

وسارعت الجهات الأمنية المعنية بفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر: سبق

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