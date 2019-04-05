أكثر الوجهات السياحية الروسية شعبية بين الأجانب

أفاد موقع "تور ستات" الروسي بأن موسكو باتت أكثر المدن الروسية شعبية بين السياح الأجانب، حيث زارها العام الماضي ما يزيد عن 5 ملايين ضيف أجنبي.

وشغلت مدينة بطرسبورغ المرتبة الثانية في تصنيف أكثر المدن والأقاليم الروسية شعبية، حيث زارها العام الماضي 3.9 مليون أجنبي.

وتأتي ضواحي موسكو في المكانة الثالثة في التصنيف (أكثر من مليوني سائح أجنبي). واحتل إقليم كراسنودار الواقع في جنوب روسيا المرتبة الخامسة في التصنيف (مليون سائح).

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ودخل في تصنيف المدن والأقاليم العشرة الأكثر شعبية: إقليم بريموريه بأقصى شرق روسيا (650 ألف سائح أجنبي)، جمهورية تترستان (346 ألف سائح)، محافظة إركوتسك (295 ألف سائح) ومحافظة نيجني نوفغورود (200 ألف)، ومحافظة فلاديمير التي زارها 200 ألف سائح أجنبي.

أما جمهورية القرم وإقليم بريموريه ومحافظة إركوتسك (بحيرة بايكال)، فتصدرت تصنيف وتائر زيادة السياح.

المصدر: نوفوستي