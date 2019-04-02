هولندا تؤجل تطبيق قرار يخص الجالية المسلمة

أجّلت السلطات الهولندية لمدة شهر تطبيق قرار يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة في البلاد، أي حتى 1 أغسطس 2019.

وأوردت وسائل إعلام محلية الخبر نقلا عن وزيرة الداخلية الهولندية، كاجسا أولونجرين، التي أكدت أن التأجيل جاء بناء على طلب من مدارس البلاد، التي نوهت إلى صعوبة تطبيق قرارات جديدة في غضون السنة الدراسية.

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وكان قرار الحظر قد أقر في البرلمان الهولندي، في يونيو 2018، ونص على منع ارتداء النساء للبرقع في كل من: المدارس، الجامعات، المباني الحكومية، ومرافق النقل العامة.

وبناء على القرار الرسمي، تفرض غرامة مالية على المخالفات، قدرها 400 يورو، كما سيطلب منهن نزع البرقع على الفور.

وفي وقت سابق، قامت دول أوروبية أخرى بفرض حظر مشابه على ارتداء البرقع في الأماكن العامة، هي: فرنسا، الدنمارك، النمسا، وبعض المقاطعات في سويسرا.

المصدر: Sputnik News