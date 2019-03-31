شركة ملابس عالمية تحذف إعلانا بسبب نصر الله!

سحبت شركة "H&M" السويدية، إحدى أكبر شركات تجارة الملابس عالميا، إعلانا نشرته سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنه صورة للأمن العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت "H&M"، أكبر شركة لإنتاج الملابس في أوروبا، ولها فروع في 62 دولة في العالم، يوم 30 مارس، على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يظهر رجلا يرتدي أزياء جديدة ويقرأ جريدة باللغة الإنجليزية وفي طرفها صورة لنصر الله.

وسرعان ما لفت الإعلان اهتمام كثير من المتابعين والتقطوا الصورة وعلقوا عليها، وأثارت جدلا واسعا بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج أنصار وداعمون لـ"حزب الله" اللبناني لهذا الإعلان مشيدين بسمعة أمينه العام، بينما اتهم آخرون الشركة بالترويج لنصر الله.

ودفعت هذه الضجة من قبل أنصار "حزب الله" ومعارضيه الشركة السويدية إلى حذف هذا الإعلان.

تظهر صورة الأمين العام لحزب الله #السيد_حسن_نصرالله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M، هل سنشهد سحب الإعلان من قبل الشركة؟@hmpic.twitter.com/1jwDPVxbI3 — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) 30 марта 2019 г.

شركة H&M العالمية تسحب الإعلان الذي ظهرت فيه صورة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واستبدلته بصورة ثانية. #I_told_youpic.twitter.com/oQveBavEcr — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) 31 марта 2019 г.

صورة الأمين العام لحزب الله #السيد_حسن_نصرالله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M 😎 قريباً ح ينسحب الإعلان و المصور و المخرج و العارض وكل من شارك في هذا العمل 🤣 pic.twitter.com/ITQSx6RFPy — Kassem aghaa (@YouthSupportPa1) 30 марта 2019 г.

حتى افخم الماركات بس بدهن يعملو دعاية ما بيمشي حالن الا اذا حطو صورة #السيد_حسن_نصراللهpic.twitter.com/AIDOuHhPK2 — جنوبي الهوى® (@Janoubyalhawa) 30 марта 2019 г.

وضع صحيفة فى اعلان ملابس بها صورة حسن نصر الله أكيد مقصودة ؟ — أحمد الشاذلى الشريف© (@ahmed23556) 31 марта 2019 г.

نصر الله يظهر في دعاية لماركة عالمية !



نشرت شركة الملابس العالمية H&M صورتين لرجل يرتدي بدلة ويقرأ صحيفة باللغة الإنجليزية ظهرت عليها صورة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله !

بتعرفو بضاعة H&M اديه رخيصة فكلو بيلحق بعضو 😁😏 pic.twitter.com/95lEIqYB2t — Nadine Bakkour ⚡️ (@NBakkour) 30 марта 2019 г.

اعلان ترويجي لملابس H&M ويظهر على الجريدة الاسبانية صورة لسماحة السيد #حسن_نصرالله من مقابلته مع قناة #الميادين 😍😌😌😌 pic.twitter.com/XAzr0SuHvx — batouldiab (@batould_b) 30 марта 2019 г.

السيد حسن نصرالله يتصدر اعلانات ال H&M بتعمد من الشركة بظهور صورته في الصحيفة. pic.twitter.com/p6blC9cLHu — ZainabJabr (@Zaynabjabr) 30 марта 2019 г.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي