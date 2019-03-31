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شركة ملابس عالمية تحذف إعلانا بسبب نصر الله!

مجتمع

شركة ملابس عالمية تحذف إعلانا بسبب نصر الله!
H&M
إعلان محذوف لشركة "H&M" السويدية تضمن صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
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سحبت شركة "H&M" السويدية، إحدى أكبر شركات تجارة الملابس عالميا، إعلانا نشرته سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنه صورة للأمن العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت "H&M"، أكبر شركة لإنتاج الملابس في أوروبا، ولها فروع في 62 دولة في العالم، يوم 30 مارس، على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يظهر رجلا يرتدي أزياء جديدة ويقرأ جريدة باللغة الإنجليزية وفي طرفها صورة لنصر الله.

وسرعان ما لفت الإعلان اهتمام كثير من المتابعين والتقطوا الصورة وعلقوا عليها، وأثارت جدلا واسعا بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج أنصار وداعمون لـ"حزب الله" اللبناني لهذا الإعلان مشيدين بسمعة أمينه العام، بينما اتهم آخرون الشركة بالترويج لنصر الله.

ودفعت هذه الضجة من قبل أنصار "حزب الله" ومعارضيه الشركة السويدية إلى حذف هذا الإعلان.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي  

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