البابا فرنسيس يفاجئ الحضور ويمنعهم من تقبيل يده! (فيديو)

فاجأ بابا الفاتيكان، فرنسيس، رعيته ولم يسمح لهم بتقبيل يده لسبب هام، أوضحه الناطق باسم الفاتيكان، أليساندرو جيزوتي.

وسحب البابا فرنسيس يده عندما حاول المؤمنون تقبيل خاتمه، وفقا لجيزوتي، بسبب حرصه على صحة وسلامة أولئك الذين حضروا الاستقبال في مدينة لوريتو الإيطالية.

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وشدد جيزوتي على أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية ملزم بالتفكير في خطر انتشار الجراثيم عندما يتجمع حشد كبير من الرعية حوله.

وأكد ممثل الفاتيكان على أن البابا لا يعترض على تقاليد الاحترام، ويكون سعيدا عندما يتم تقبيل خاتمه من قبل مجموعة صغيرة من أبناء الرعية، لأن خطر انتشار الميكروبات يكون قليلا في هذه الحالة.

المصدر: لينتا. رو