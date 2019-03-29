تضحية أب ليلة زفاف ابنته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

أشعلت صورة تحمل الحب والفرح والألم والحزن في آن واحد، مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من معان إنسانية صادقة.

وذكرت صحيفة "AsiaOne"، أن مجموعة تصوير "Happy smile studio"، نشرت في "فيسبوك" صورة معبرة لفتاة، وهي تنظر إلى والدها المريض بعد أن رفض دخول المستشفى لحضور زفافها.

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وكتبت المجموعة تعليقا على الصورة تقول فيه: "المشهد من أكثر المشاهد المحزنة عندما يرفض الوالد المصاب بالسرطان، في المرحلة الرابعة، دخول المستشفى لحضور حفل زفاف ابنته".

والتقط الصورة، وفقا لصاحب الاستديو، جيسي تيسورو، أحد مصوري حفل زفاف كريس وهيرلين دوماجوين. وأراد الوالد أن يقود ابنته إلى المذبح لمراسم الزفاف لكنه لم يستطع ذلك بسبب سوء حالته الصحية.

ووقفت السيارة التي كانت تقل الوالد عند مدخل الكنيسة. وقبل دقائق معدودة من عقد القران، اقتربت العروس من والدها وقبلته قائلة: "أبي سأتزوج الآن، حسنا؟".

ولم تستطع العروس أن تراقص والدها في حفل الزفاف، بسبب مرضه الشديد، لذلك قامت الوالدة بهذه المهمة "السعيدة" بدلا من زوجها المريض.

المصدر: لينتا. رو