البحرين تحتفل بمرور 200 سنة على تأسيس المعبد الهندوسي

احتفلت البحرين اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس المعبد الهندوسي في عاصمتها المنامة.

ووصف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، هذه المناسبة بـ "اليوم الجميل الذي يحتفل به كل مواطن في المملكة، وليس من يحضر إلى المعبد فقط".

وأشار المسؤول إلى أن الحضور الدولي والشعبي الواسع الذي شهده هذا الاحتفال يعكس حقيقة المجتمع البحريني، وما يتمتع به من رحابة صدر في قبول الجميع من مختلف الثقافات، ويدل على السياسة الحكيمة التي وضعها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشعب، ليواصل مسيرته التاريخية في التعايش الوطني والمحبة.

ومن جانبه، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين عن شؤون الشباب والأعمال الخيرية، إن "الرعاية التي تحظى بها مختلف الأديان في البحرين من قبل الملك في البلاد، هي امتداد لتراث مملكة البحرين، وانعكاس لقيم التعايش والمحبة بين أفراد المجتمع في المملكة".

وأضاف قائلا: "رأينا في الأيام السابقة آلاف الناس في المنامة يحتفلون بعيد الهولي، وتتوالى علينا الأحداث الدينية التي تقام في المملكة بكل سلاسة وسلام".

المصدر: وكالة أنباء البحرين