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شاهد.. مغني فرقة "مشروع ليلى" يرقص بطريقة تثير الجدل!

مجتمع

شاهد.. مغني فرقة
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تستمر فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية الغنائية إثارة الجدل منذ ظهورها، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الفريق حامد سنو أثناء حفل غنائي، يرقص بطريقة غريبة.

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أحد جماهير فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية المستقلة يمسك بعلم المثليين أثناء حفل الفرقة في مدينة إدهن بلبنان، 12 اغسطس 2017
علم المثليين في حفل مشروع ليلى يشعل "تويتر" والإعلام المصري

وأثار هذا المقطع المصور ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن استغرابهم لطريقة رقص سنو على المسرح، فيما رأى فيها آخرون ترويجا للشذوذ الجنسي.

وتعد فرقة مشروع ليلى فرقة موسيقى روك بديل لبنانية مكونة من 5 أعضاء، هم حامد سنو، هايج بابازيان، فراس أبو فخر، كارل جرجس، إبراهيم بدر، وتشكلت في العاصمة اللبنانية بيروت، عام 2008.

وأثارت الفرقة ضجة كبيرة في مصر، بعد حفلهم عام 2017، في القاهرة الجديدة، إذا جرى في هذا الحفل رفع علم المثليين جنسيا الملون.

المصدر: الوطن

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