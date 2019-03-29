تأثير "المرأة القاتلة" يمنع الجميلات من شغل مناصب قيادية

ادعى باحثون من جامعة ولاية واشنطن في بولمان الأمريكية، أن النساء الجميلات نادرا ما يشغلن مناصب قيادية، وذلك بسبب عامل "المرأة القاتلة".

وأشارت نتائج دراسة أجراها الباحثون إلى أن معظم النساء اللواتي حققن تقدما في مجال العمل وشغلن مناصب قيادية، لا يتميزن بجمال خارق، وينطبق الحال أيضا على الرجال.

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كما كشفت التجارب أن النساء الجميلات اللواتي يشغلن مناصب قيادية، يتركن شعورا بعدم الثقة لدى الجنسين على حد سواء.

ووفقا للباحثين، فإن "عدم الثقة لا يرتبط بمجال العمل ولا بأي أسباب أخرى"، أي أن النساء والرجال موقفهم سلبي من وجود مديرة جميلة في أي مؤسسة.

وقد استنتج الباحثون أن تأثير "المرأة القاتلة" يمنع النساء الجميلات من شغل مناصب قيادية، بسبب آلية التطور، ولا يرتبط بـ "الميسوجينية" (كره النساء أو ازدراء النساء).

ويضيف الباحثون أن "الرجال والنساء من دون وعي، يعدون النساء الجميلات خطرات. فالرجال ينظرون إليهن كخطر على استقرار العائلة، والنساء ينظرن لهن كمنافسات".

المصدر: ميديك فوروم