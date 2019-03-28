 
مباشر

عائلة ألمانية ثرية تتبرع بملايين الدولارت اعتذارا عن أصولها النازية!

مجتمع

عائلة ألمانية ثرية تتبرع بملايين الدولارت اعتذارا عن أصولها النازية!
AFP FRANCE PRESSE VOIR
الزعيم النازي أدولف هتلر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln1z

تعهدت عائلة ثرية ألمانية بالتبرع بملايين الدولارات للجمعيات الخيرية، عقب اكتشافها أن أسلافها كانوا من النازيين.

إقرأ المزيد
أدولف هتلر
"انهيار جليدي" أوقف هتلر.. أحداث غريبة غيّرت التاريخ!

وكشف تحقيق أن عائلة ريمان الثرية، التي تمتلك حصصا كبيرة في سلسلة مطاعم "Pret a Manger" و"Krispy Kreme Doughnuts"، استخدمت العمل القسري على نطاق واسع في عهد الرايخ الثالث.

وتوضح الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "BILD" في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، أن ألبرت ريمان الأب وألبرت ريمان الابن، استخدما المدنيين الروس والأسرى الفرنسيين كعمال "عبيد" في الأربعينيات.

ويقدر أن 30% من القوة العاملة لديهما كانت من العاملين قسرا، حتى أن ألبرت ريمان الابن تقدم بشكوى إلى رئيس بلدية "Ludwigshafen"، بدعوى أن أسرى الحرب الفرنسيين لم يعملوا بجد.

وقال المتحدث باسم الأسرة، بيتر هارف، إن تحقيقا داخليا أكد هذه النتائج، وتعهدت الأسرة نتيجة لذلك، بالتبرع بمبلغ 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار) للأعمال الخيرية، كوسيلة للاعتذار.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"إنشاء قاعدة أمريكية بلبنان".. هل هذا هو سر زيارة بومبيو إلى بيروت؟