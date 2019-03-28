سقوط فتاة هندية في حفرة من الجمر المتقد! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة مروعة لسقوط شابة هندية في حفرة مليئة بالجمر المشتعل، وذلك خلال مهرجان ديني نظم وفق تقاليد محلية قديمة، في ولاية راجستان شمال الهند.

ووفقا للتقاليد المحلية التاريخية، يتوجب على المشاركين السير حفاة الأقدام فوق الجمر المتقد في الحفرة، كإعلان عام عن بدء المهرجان الديني.

ولسوء الحظ، تعثرت إحدى الشابات أثناء نزولها الحفرة وسقطت بجسدها على الجمر المتقد، ليهب الناس من حولها ويسارعوا إلى إنقاذها من الاحتراق، حيث قاموا بانتشالها من الحفرة وهي في صدمة تامة، إلا أنها لم تصب بأذى.

المصدر: Live Leak