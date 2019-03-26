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شاب أمريكي يطلب في الشارع الزواج من الإعلامية الأردنية علا الفارس (فيديو)

مجتمع

شاب أمريكي يطلب في الشارع الزواج من الإعلامية الأردنية علا الفارس (فيديو)
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علا الفارس
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مازح شاب أمريكي الإعلامية الأردنية علا الفارس في الشارع، خلال تقديمه استعراضا ترفيهيا، وقال لها إنه يريد الزواج منها.

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وعبر فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع إنستغرام، أمسك أحد الشباب الميكروفون أثناء الفعالية ليتحدث مع علا الفارس ويسألها عن جنسيتها، فأجابت "جوردن" وتعني الأردن، ليرد عليها الشاب "أنا أحب مايكل جوردن"لاعب كرة السلة الأمريكي السابق، وسط حالة من الضحك للإعلامية.

وبعدها تابع الشاب حديثه "أنت جميلة حقا.. وأريد الزواج منك"، لترد علا على طلبه بالضحك.

المصدر: إنستغرام

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