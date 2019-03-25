نفى رجل الأعمال إيهاب محمود، زوج المطربة المصرية شاهيناز، صحة تصريحها حول اعتدائه عليها بالضرب المبرح، مشيرا إلى أنه تفاجأ بروايتها حول الواقعة وعرض صورها مضرجة بالدماء.

وأوضح محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء أمس الأحد، أن بداية الواقعة كانت عندما فوجئ بأن شاهيناز خارج مصر منذ 8 أيام، ما بين دبي وإندونيسيا، في حين أنها كانت قد أبلغته أنها ستذهب لرحلة عمل ما بين مدينة الجونة والعين السخنة، وتركت له ابنهما مالك حتى تتفرغ لإحياء الحفلات الغنائية هناك، وأنه لم يخطف نجله مثلما ادعت، ولا يوجد أب يقدم على خطف ابنه.

وقال محمود إنه أصيب بالضيق الشديد، عند علمه بهذا الأمر "مثل أي رجل شرقي لديه غيرة على زوجته وأهل بيته"، ولكنه لم يقدم على ضربها، مضيفا: "مراتي وضعت شاش بلاستر على أنفها على أساس إني مدمرها وضاربها علقة موت وهذا لم يحدث، ولكن الحقيقة أنها تعاني من الجيوب الأنفية وأي لمسة في أنفها تؤدي إلى تدفق الدم، وبعد ذلك نزلت صور سيلفي على السوشيال ميديا لتدعي أنني قمت بالاعتداء عليها وضربها هي ووالدتها وهذا لم يحدث على الإطلاق".

وتابع رجل الأعمال المصري: "لما لقيت الدنيا تطورت على السوشيال ميديا ضدي بسبب الصور اللي نشرتها زوجتي وتدعي فيها اعتدائي عليها كان لزاما على أن أبين وأكشف الحقيقة، وأنا لم أمد يدي عليها ولكن كنت أدافع عن نفسي عندما اعتدت والدتها علي، اعتقادا انني خطفت ابني مالك".

وقال إنه منفصل عن زوجته منذ عامين ونصف العام، وهناك قضايا خلع أقامتها زوجته ضده، ولكن تم رفضها في المحاكم، موضحا أنه لم يقدم يوما على الاعتداء عليها أو أحد من عائلتها حتى بعد انفصالهما.

وأعلنت الفنانة شاهيناز ضياء الدين أمس الأحد أنها تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها، ونشرت صورا لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني وبهدلني أنا وأمي ومش عايز يديني ابني، ليا ربنا يجيبلي حقي".

المصدر: المصري اليوم + وسائل إعلام مصرية