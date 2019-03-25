راهب يقتل كلبا ويأكل لحمه النيء أمام رعيته! (صورة)

أقدم كاهن من مدينة كاني في بوتسوانا على قتل كلب أمام رعايا الكنيسة اليسوعية "العطية الإلهية"، وبدأ بأكل لحمه.

وذكر موقع "Within Nigeria"، أن الكاهن البوتسواني راعي الكنيسة اليسوعية، والمشهور برسول كيني، كينيث دانييل متوتو، قتل كلبا أمام أعين رعاياه، وبدأ بتناول لحمه النيء. ووصف الكلب النافق بالمبارك وعرض على الحاضرين تذوق اللحم.

Священник убил и съел собаку на глазах прихожан - Новости, события, факты, комментарии - https://t.co/9w7fovlkhFpic.twitter.com/1lzHVYBPOq — InfoRUnews (@InfoRUnews) 22 марта 2019 г.

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ونشرت صور المائدة الغريبة للكنيسة في "فيسبوك"، حيث بينت إحدى الصور الكاهن وهو يقدم قطعة من اللحم لطفل صغير.

وأشار الموقع إلى أن الراهب لم يجبر أحدا من الرعية على تذوق لحم الكلب، بل أكل منه البعض بناء على رغبتهم.

المصدر: لينتا. رو