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السعودية.. أمر بمحاسبة صاحب متنزه في عرعر نظم حفلا موسيقيا شبابيا بلا تصريح

مجتمع

السعودية.. أمر بمحاسبة صاحب متنزه في عرعر نظم حفلا موسيقيا شبابيا بلا تصريح
Reuters
السعودية- أرشيف
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وجه أمير منطقة الحدود الشمالية السعودية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز الجهات المعنية، بمحاسبة مالك متنزه سمح بإقامة حفل موسيقي دون الحصول على ترخيص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الأمير فيصل وجه الجهات الرسمية باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر شمال المملكة، واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية بحقه".

وأرجعت الوكالة قرار إيقاف المواطن إلى "إقامته نشاطا غنائيا دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات تخالف الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل".

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كما وجه الأمير فيصل الجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل المخالفين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو قالوا إنه لحفل أقيم في منطقة عرعر شمال المملكة، وظهر فيه مجموعة من الشبان يتراقصون على أنغام موسيقية، فيما يقوم آخرون بإلقاء أوراق نقدية على الحضور.

المصدر: "واس"

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