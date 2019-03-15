شاهد ما فعله مجرم "نبيل" لضحيته بعد أن سرقها!

اعترت موجة من الإنسانية لصا سرق فتاة كانت تسحب نقودا من صراف آلي في الصين، وتصرف معها بشهامة منقطعة النظير.

وذكر موقع "Shanghaiist" الإخباري، الذي نشر فيديو كاميرات المراقبة، أن اللص أعاد الأوراق المالية للفتاة بعد أن رأى أنه لم يعد لديها أي رصيد على بطاقتها المصرفية.

إقرأ المزيد

ويظهر الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة في مدينة هيوان بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، عملية سحب الفتاة للنقود من الصراف الآلي، ومن ثم اقتراب شاب من خلفها يطلب منها الأوراق النقدية مهددا إياها بسكين بيده.

وتعطي الفتاة اللصَّ مبلغ 2500 يوان (372 دولارا)، سحبته من الصراف. لكن اللص لا يكتفي بالمبلغ ويجبرها على سحب المزيد من الأموال.

وتخضع الفتاة لطلب اللص، وتضع البطاقة في الصراف الآلي مجددا، لتظهر شاشته عدم بقاء ولو يوان واحد على البطاقة. ويعود اللص بحركة غير متوقعة ويعيد النقود للفتاة ويبتسم لها ويمضي في طريقه.

إلا أن اللفتة النبيلة من السارق لم تنقذه من الشرطة، فقد تم إلقاء القبض عليه بعد وقت قصير من الحادثة.

المصدر: لينتا. رو