لماذا "نكره" زملاء العمل وكيف نتخلص من هذا الشعور؟

يقضي الكثير من الناس الكثير من الوقت في أماكن العمل، ما يجعل زملاء الوظيفة الواحدة أسرة ثانية للفرد وهذا ما لا يحبذه الخبراء دائما.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مكان العمل يضم شخصا أو شخصين يسببان شعورا غير مريح لأكثر الموظفين.

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وأشارت الخبيرة النفسية الأمريكية، ماريا بارتا، من نيويورك، إلى أن جوهر الأمر هو أن هؤلاء الأشخاص المزعجين غالبا ما يذكرونا بـ "رب" الأسرة الذي يعلمنا كيف نتصرف في الحياة، وبـ "الأخت" التي تثير غضبنا بتصرفاتها وتلميحاتها المزعجة.

وأكدت الطبيبة النفسية أن المشكلات العائلية التي لم يتم حلها تؤثر علينا طوال حياتنا. لكن الاعتراف بهذا الأمر يساعدنا على حل المشاكل الاجتماعية. ويجب أن يؤخذ كل شخص يسبب لنا الإزعاج على حدة ونحلل لماذا يسبب وجوده لنا الإزعاج وبمن يذكرنا.

وبعد القيام بكل هذه التحليلات سيصبح من السهل التحكم بالسلوك وبالابتعاد عن تشبيه زملاء العمل بمن يذكرنا بالمشاعر السلبية، وألا نسمح للأفكار المسبقة بالسيطرة على علاقاتنا مع الزملاء.

المصدر: ديلي ميل