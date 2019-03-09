فيديو.. عريس يصفع عروسه خلال حفلة زفافهما
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أثار مقطع فيديو متداول على شبكة الانترنت جدلا واسعا في صفوف النشطاء، خاصة أنه انتشر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمراة.
ويظهر الفيديو عروسا حاولت أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، فقدمت له قطعة حلويات ثم سحبت يدها دون أن يتمكن من أكلها، فلم يتحمل العريس تصرفها ووجهة لها صفعة على وجهها.
وبدت ردت الفعل صادمة لها وللحضور، فيما لم يقع تحديد الدولة التي جرت فيها الحادثة.
المصدر: ديلي ميل
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