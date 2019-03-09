كلبتان بأمريكا تنهشان طفلا في الثانية من عمره حتى الموت

نهشت كلبتان طفلاً في الثانية من العمر حتى الموت، وعضتا جدته في مدينة هاي سبرينغز الأمريكية بولاية فلوريدا، حسبما ذكر موقع News4jax للأخبار المحلية عن مكتب شريف الشرطة.

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وأفاد ممثلو مكتب شريف الشرطة في منطقة ألاتشوا، أن الهجوم وقع داخل أراضي مملوكة للأسرة، وحاولت الجدة حماية الطفل وإسعافه، لكنه مات على الفور بسبب النزيف الحاد من جروحه.

وأكد شريف الشرطة أنه تم نقل جدة الطفل إلى المستشفى، وأن المحققين مستمرون في التحقيق في هذا الحادث المأساوي.

ونقل الموقع الاخباري المحلي عن ممثل مكتب شريف الشرطة، بريتا رودينيزر قوله: "هذه مأساة لا تصدق للعائلة ... إن تحقيقاتنا ستحدد في نهاية المطاف الحقائق التي أدت إلى الهجوم الغريب، لكن لا يمكن لأي إجابات أن تعوض عن الخسارة الأليمة".

وتم أخذ الكلبتين من قبل خدمة مراقبة الحيوانات. وسوف يجري فحصهما بحثاً عن إصابتهما بداء الكلب لمدة 10 أيام، ووفقاً لما ذكرته بوابة ممثل الخدمة، سيتم تنويم (قتل) الكلبتين بعد هذه الفحوصات.

وكانت عائلة الطفل القتيل تحتفظ بمنزلها بـ 6 كلاب. وقال ممثل الخدمة إن هذه الكلاب كانت تعيش في حاويات كبيرة ونظيفة وتبدوا جميعا بحالة صحية ممتازة. وستبقى الكلاب الأربعة الباقية مع خدمة مراقبة الحيوانات حتى نهاية التحقيق.

المصدر: نوفوستي