طباخ تركي مشهور يدعو النساء لوجبة مجانية في مطاعمه بمناسبة 8 مارس

دعا الطباخ التركي، نصرت غوكشيه، المشهور برشة الملح الخاصة به، النساء لوجبة مجانية في جميع فروع مطاعمه في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر نصرت على حسابه الخاص فى "إنستغرام" رسالة هنأ فيها المرأة بعيدها قائلا: "لو لم تكنَّ موجودات، لم نكن نحن، لكن يوجد مكان فوق رؤوسنا، ننتظر ضيفاتنا من جميع النساء ليوم غد، وجميع فروعنا تنتظركن وتحت أمركن".

وتنتشر مطاعم نصرت في اسطنبول ودبي وأبوظبي والدوحة ونيويورك وميامي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للكم الهائل من النساء اللاتي توافدنا على مطاعمه.

Nusret’ten büyük jest... Kadınlar Günü’nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek. pic.twitter.com/CdYNT4xbNW — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) 8 mars 2019

Nedir bu nusret merakı? pic.twitter.com/nv0yughKCp — Sunanım (@suna3536) 8 mars 2019

المصدر: RT