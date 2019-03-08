لأول مرة.. أمريكي يقاضي عيادة إجهاض نيابة عن جنين

سمحت محكمة أمريكية لرجل أجهضت صديقته جنينا بمقاضاة شركة منتجة للحبوب التي استخدمت لهذا الغرض والعيادة التي أعطت هذه الأدوية للفتاة، وذلك نيابة عن الجنين.

وفي قرار مثير للجدل، سمح قاضي في ولاية ألاباما للمواطن المدعو ريان ماجرس (19 عاما) بمقاضاة "مركز ألاباما للمرأة" وشركة صناعة أدوية لم يكشف عن اسمها، وذلك بتهمة "التسبب بالموت".

وقال الشاب إنه طالب صديقته غير مرة بترك طفلهما يرى النور، لكنها في نهاية المطاف قررت إجراء الإجهاض، وكانت حاملا في أسبوعها السادس.

واستدعى هذا القرار انتقادات من قبل منظمات حقوقية تدافع حق النساء في الإجهاض، والتي تعتبره سابقة خطيرة للاعتراف بالحقوق المدنية للجنين.

وتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد الإجهاض، آخرها منع المستشفيات الفدرالية من تقديم خدمة الإجهاض للنساء.

المصدر: واشنطن بوست + إندبندنت