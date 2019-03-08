"عائلة سيمبسون" تتخلى عن مايكل جاكسون بعد "فضيحة الشذوذ"

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مؤلفي مسلسل "عائلة سيمبسون" الأمريكي الكارتوني قرروا حذف مقطع من المسلسل يظهر فيه أحد الشخصيات يتحدث بصوت المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون.

ونقلت الصحيفة عن تصريح المنتج التنفيذي للمسلسل، جيمس بروكس قوله: "يبدو لي أنه يوجد لدينا على الأرجح مخرج وحيد لا غير". وأضاف أن مؤلفي المسلسل، وبينهم ميت غرينينغ، وإيل جين، اتخذوا قرارا بحذف هذا المقطع بعد إطلاعهم على الفيلم الوثائقي "مغادرة نيفرلاند" الذي يتحدث عما سمى بحوادث اغتصاب مايكل جاكسون للأطفال.

وفي مقطع من إحدى حلقات المسلسل بعنوان "الأب المجنون تماما" يقع أب عائلة سيمبسون، هومر، في مستشفى حيث يلتقي هناك شخصا يعتبر نفسه مايكل جاكسون. ويتكلم هذا الرجل، واسمه ليون كامبوفسكي، بصوت مايكل جاكسون.

وأشارت مجلة "Variety" إلى أن قائمة المشاركين في المسلسل التي تعرض على شاشة السينما لا تضم اسم جاكسون، وتم تأكيد مشاركة المغني الشهير في هذا المقطع بعد مرور عدة سنوات.

وأشار بروكس إلى أنه سيتم حذف هذا المقطع من كل النسخ المستخدمة حاليا لبث هذا المسلسل الكارتوني. وأضاف أن عملية إزالة هذا المقطع قد بدأت.

وتابع: "إنني أعارض إحراق أي كتب كانت. لكن هذا هو كتابنا، ولدينا إمكانية لحذف بابا واحدا منه".

ويعتمد الفيلم الوثائقي الجديد حول مايكل جاكسون على شهادات ويد روبسون وجيمس سيفتشاك اللذين تحدثا عن العنف الذي تعرضا له في طفولتهما من جانب مايكل جاكسون في مزرعة "Neverland". ورفع الرجلان دعوى إلى المحكمة ضد مايكل جاكسون عام 2013، لكن المحكمة رفضتها لأسباب فنية. وتم العرض الأول للفيلم الجديد حول شذوذ مايكل جاكسون في يناير الماضي في مهرجان "ساندنس" للسينما المستقلة في الولايات المتحدة. ويوم الأحد الماضي تم عرضه الأول في بث شبكة "HBO" التلفزيونية الأمريكية.

وكان المسلسل "عائلة سيمبسون" الذي أعده مؤلف السيناريو والمنتج التنفيذي، ميت غرينينغ، لشركة "Fox" التلفزيونية الأمريكية يحصل على عدد من الجوائز التلفزيونية المختلفة. وهو يعد أطول مسلسل كارتوني في تاريخ التلفزيون الأمريكي، فتم عرض أول حلقة منه في أبريل عام 1987. ويعد معروفا حاليا في أكثر من 100 دولة.

المصدر: نوفوستي