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نجمة سورية مشهورة: أنا محجبة من الداخل أكثر من الخارج

مجتمع

نجمة سورية مشهورة: أنا محجبة من الداخل أكثر من الخارج
الفنانة السورية سوزان نجم الدين
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قالت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، إنها إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، وذلك ردا على تعرضها للعديد من الانتقادات بسبب ارتدائها ملابس كاشفة وقصيرة.

وأكدت سوزان أمس الخميس في لقاء لها مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E" الترفيهية المصرية الخاصة، على أن إطلالتها ليست غير أخلاقية، مشيرة أن العالم كله يرتدي فساتين قصيرة.

وأوضحت: "الدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون علي من كم القماش الذي أرتديه".

كما اعترفت النجمة السورية أنها لم تشعر بالارتياح في بعض إطلالاتها خلال المهرجانات، وذلك بسبب العجلة في اختيار الفساتين أحيانا من جراء ضيق الوقت.

المصدر: RT

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