بعد هدية الإبل.. إعلامية سعودية تقضي "يوما رائعا في مخيم صاحب السمو الملكي"

بعد تلقيها هدية الإبل، قضت الإعلامية السعودية نرجس العوامي يوما في الصحراء وصفته بـ"الرائع".

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ونشرت العوامي أمس الخميس مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" وهي تعتلي جملا. كما نشرت، صورا لتوثيق الرحلة، وعلقت: "يوم رائع في مخيم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد آل سعود".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية هدية عبارة عن 3 جمال من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.

وعبرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وقالت: "الآن صرت راعية إبل".

المصدر: وكالات