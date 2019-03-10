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طفل ينجو من حوافر قطيع جواميس في اللحظة الأخيرة! (فيديو)

مجتمع

طفل ينجو من حوافر قطيع جواميس في اللحظة الأخيرة! (فيديو)
imageBROKER.com-© Frank Bienewald
صورة أرشيفية
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انتشر فيديو عجيب لطفل في الرابعة من عمره يركض في أحد شوارع مدينة كاريرا بولاية ماديا براديش الهندية الضيقة، إثر ملاحقة قطيع من الجواميس له.

وذكرت صحيفة "Newsflare"، أن جاموسا كبيرا ركض باتجاه الطفل كانهاي الذي كان يلعب بالقرب من منزله. وحاول الطفل الاختباء من الجاموس الهائج عندما لمحه لكنه لم يستطع.

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وركض الجاموس ومجموعة أخرى من هذه الحيوانات "المقدسة في الهند" بالقرب من الطفل وتوقف أحدها بالقرب منه، لكن الطفل لم يصب بأذى.

وهرعت مجموعة من شهود العيان، الذين كانوا صدفة في المكان، وحمل أحدهم الطفل ليحميه من حوافر الجواميس الهائجة.

وقال أنيل شريفاتسافا: "هناك الكثير من الحيوانات الشاردة التي تمر في الشوارع كل يوم، لكننا لم نر شيئا من هذا القبيل على الإطلاق. يجب على السلطات المعنية إيجاد حل للمواشي التي تهدد حياة الناس كل يوم".

المصدر: لينتا. رو

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