فيديو يكشف رعب مريض بالسرطان اتهم جاكسون بالاعتداء الجنسي!

تكشف لقطات مصورة من مقابلة قديمة عن تصريح رهيب أدلى به صبي مصاب بالسرطان، يدين المغني الراحل، مايكل جاكسون، بالاعتداء الجنسي.

وأدى هذا التصريح إلى إلقاء القبض على جاكسون، في 23 نوفمبر عام 2003، حيث اتُهم لأول مرة بقضية جنائية تتعلق بمزاعم الاعتداء الجنسي.

ويمثل اعتقال ملك البوب والمحاكمة، التي استمرت 18 شهرا، نقطة أساسية في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland"، الذي يكشف مزاعم تحرش مايكل جاكسون بالأطفال.

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وحصل موقع "ديلي ميل" البريطاني على شهادة جهة الاتهام في القضية هذه، مع فيديو يصور الحديث الذي دار بين، غافين أرفيزو (13 عاما)، ومحققي مكتب "سانتا باربرا".

وتُظهر اللقطات المصورة شعور الصبي بالرعب والخجل والارتباك، حيال ما حدث له مع جاكسون، بين شهري فبراير ومارس عام 2003.

وبصوت يكاد سماعه، يقول غافين: "أراني، أراد أن يريني كيفية الاستمناء. ثم قلت لا، وقال إنه سيفعل ذلك من أجلي".

وعندما سأله المحقق ما إذا كان جاكسون قام بذلك فعلا، أصيب الطفل بالرعب فجأة، وبدا أنه على وشك البكاء. وقال غافين: "لقد بدأ بفعل ذلك.. قلت له إنني لا أريد، وطلبت منه ألا يفعل ذلك". ثم يسأل المحقق: "هل توقف؟"، ليرد الطفل: "لقد استمر في القيام بذلك".

وتبيّن أن ادعاءات غافين مماثلة لتلك التي قدمها طفل آخر يبلغ من العمر 13 عاما، قبل عقد من الزمن، حيث قال، جوردن تشاندلر، إنه تعرض للتحرش الجنسي من قبل ملك البوب.

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كما أن المزاعم هذه تشبه إلى حد كبير الطريقة التي وصف بها، جيمس سيفشاك، تحرش جاكسون به جنسيا.

وفي قضية تشاندلر، قُدمت الاتهامات ضد المغني العالمي رغم اكتشاف الشرطة أن والد الطفل، ربما كان يحاول ابتزاز جاكسون، كما ادعت والدة تشاندلر أن ملك البوب لم يمس ابنها.

ومع ذلك، تمكن جوردن من وصف أرداف جاكسون، وعلامات مميزة من أعضائه التناسلية.

وفي النهاية، تمكن مايكل جاكسون من حل النزاع مع عائلة، جوردن تشاندلر، مقابل 22 مليون دولار، ولم تُقدم أي تهم ضده في المحكمة.

وعُثر أيضا على مجموعة كبيرة من المواد الإباحية في مزرعة جاكسون "نيفرلاند" عام 2003، وفقا لتقارير الشرطة.

وفي نهاية المطاف، تمت تبرئة جاكسون في عام 2005، بعد اتهامه بـ 7 تهم جنائية تعلقت بالتحرش الجنسي بالأطفال. وبمجرد انتهاء المحاكمة، غادر ملك البوب البلاد وانتقل إلى دولة البحرين، قبل عودته إلى الولايات المتحدة والاستعداد للقيام بجولة غنائية في عام 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن جاكسون توفي في منزله، عن عمر يناهز 48 عاما، بسبب التسمم الدوائي الحاد.

المصدر: ديلي ميل