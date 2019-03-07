ما هي أهمية المظهر عند التقدم للحصول على وظيفة؟ (فيديو)

أعلنت رئيسة تحرير مجلة فوغ المعنية بالموضة وأساليب الحياة، آنّا وينتور، رأيها الشخصي والمهني في دور المظهر أثناء التقدم لمقابلة الحصول على وظيفة.

وجاءت آراء خبيرة الموضة، التي استلمت إدارة ورئاسة تحرير مجلة "فوغ" الأمريكية، على شكل مقابلة حملت عنوان "إسأل آنّا"، ونشرت على موقع يوتيوب.

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وأكدت وينتور أن أي شركة، بما فيها مؤسسة فوغ، تدعو الشخص بحد ذاته إلى العمل وليس ملابسه، فـ "ملابسك لن تعمل عنك.. ملابسك هي أنت".

وأشارت رئيسة تحرير فوغ إلى أنها لا تبني آراءها حول شخص ما بناء على مظهره. وقالت وينتور: " تساءلت دائما كيف يرتدي الناس ملابسهم لإجراء مقابلة عمل. يتهيأ لي أن بعضهم يأتون إلى المقابلة بثياب اشتروها في صباح اليوم نفسه. وهذا على الإطلاق لا يعكس شخصية الإنسان".

وتعتقد الخبيرة أن أهم شيء هو اختيار الملابس التي ترضيك (وفقا لذوقك). وتذكرت وينتور حادثة حصلت معها في حياتها المهنية عندما جاء إليها شاب يرتدي ثوبا وحقيبة يد، وقالت: " قبلته فورا في العمل. عليك أن تلبس لنفسك وهذا المبدأ يصلح لجميع المهن".

المصدر: لينتا. رو