الإمارات تكشف عن انخفاض قياسي في وفيات حوادث المرور

كشف رئيس مجلس المرور الاتحادي في دولة الإمارات، اللواء محمد سيف الزفين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور قد انخفض بنسبة 13.8% في عموم الإمارات، في عام 2018.

وقدرت وفيات حوادث المرور لعام 2017 بـ 543 حالة، أما في عام 2018 فتناقصت الوفيات بمقدار 75، لتصبح 468، في الإمارات السبع.

وأضاف الزفين أن الإحصائية الصادرة مؤخرا عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، كشفت أيضا عن انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث المرورية على طرقات البلاد، من 4103 حوادث في عام 2017، إلى 3712 في عام 2018، أي بنسبة انخفاض تقارب 10%.

ويرجع المسؤول الإماراتي الإنجازات المرورية السابقة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية، من خلال فرض استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط أمن الطرق توافقا مع المعايير العالمية المتبعة في هذا القطاع.

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وفي إطار تلك الإجراءات، أطلق المجلس المروري الاتحادي والإدارة العامة للتنسيق المروري، حملة موحدة العام الجاري، تحت شعار "لا تنشغل بغير الطريق"، بغية توعية السكان إلى السلوكيات السلبية التي تلهي السائقين عن القيادة، والعواقب الناتجة عنها.

كما تأتي الحملة الأخيرة ضمن مجموعة حملات رسمية تنظمها الوزارة الإماراتية، بناء على معطيات الإحصائيات السنوية لحوادث المرور.

المصدر: صحيفة البيان الإماراتية