مزيد من الرجال يتعرضون للاغتصاب في السويد

أعلن تقرير أصدره المجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة أن المزيد من الرجال أصبحوا يعانون من الاغتصاب، بينما ازدادت نسبة الشكاوى الواردة من ذكور في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف التقرير أن عدد الرجال المتقدمين بشكاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007، كان 143 رجلا، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 559 رجلا في عام 2017.

وأشارت السلطات الصحية في البلاد إلى أن استقبال حالات الاغتصاب في سنوات مضت كان مقتصرا على النساء، لكنها استحدثت أقساما خاصة للرجال أيضا، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي، إلى جانب الرعاية الصحية.

وتعاني السويد في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الاغتصاب (للنساء)، حيث ذكر التلفزيون السويدي في تقرير له، في أغسطس 2018، أن إحصائيات الاغتصاب في السويد ارتفعت بنسبة 24% خلال العقد الماضي. وصرحت الحكومة السويدية بأن النساء الشابات يواجهن مخاطر كبيرة، وأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. لكنها المرة الأولى التي يرصد فيها التقرير الأخير للمجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تزايد معدلات اغتصاب الرجال.

المصدر: موقع "الكومبوس" السويدي الناطق بالعربية