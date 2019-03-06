مليونير يقدم ثروة لمن يتزوج ابنته الصغرى! (فيديو)

وعد مليونير من تايلاند الرجل الذي سيتزوج من ابنته الصغرى بمكافأة مالية كبيرة ومفاجآت أخرى.

وذكرت صحيفة "Khaosod English"، أن صاحب واحدة من أكبر مزارع الدوريان (ثمرة من فصيلة الخبازيات) في تايلاند، أرنون رودثونغ، أكد أنه سيسلم العمل إلى ابنته كارنسيتا، لكنه يريد أولا أن يراها عروسا.

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لذلك أعلن الوالد الثري في شبكات التواصل الاجتماعي البحث عن عريس مناسب لابنته الصغرى. ويجب على من يتقدم لطلب يد وقلب كرانسيتا أن يكون عاملا مجدا لا يتعاطى المخدرات ولا يلعب القمار، وأن يكون ملما بشؤون زراعة الدوريان.

ووعد رودثونغ أن يدفع لزوج ابنته المستقبلي 10 ملايين بات (320 ألف دولار). كما أن الزوجين سيرثان أعماله في مزرعة الدوريان التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وسيتم تحديد الفائز بخطبة ود ابنة المليونير التايلاندي، وفقا لصحيفة "The Straits Times"، في غضون يوم واحد بعد إجراء مسابقة لمئات المتقدمين لخطبة كارنسيتا، في 1 أبريل المقبل. ولم يتم الإعلان عن نوعية المنافسة حتى الآن.

وأكدت كارنسيتا أنها لا تجد أي غضاضة بفكرة أبيها. وقالت ابنة المليونير: "لست متعجرفة وليس من الصعب إرضائي، أنا فقط أريد رجلا يذهب معي إلى الحفلات ولالتقاط صور السيلفي معا. أنا لست جميلة بالقدر الكافي لذلك أرضى بالعريس المناسب مهما كانت مواصفاته الشكلية".

المصدر: لينتا. رو