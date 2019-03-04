صندوق الشيخ زايد يطلق تاكسي نسائيا في الشيشان

تضطر النساء في الشيشان أحيانا إلى التنقل مشيا على الأقدام لرفضهن الجلوس في سيارات مع رجال غرباء، ما دفع إلى إطلاق تاكسي نسائي لنقل الإناث فقط.

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وأعلن صندوق الشيخ زايد الاستثماري، الذي يعمل في الشيشان، عن إطلاقه مشروع التاكسي النسائي، الذي سوف يكون مخصصا للنساء، وسوف تقوده النساء فقط، حيث أعلنت هيئة الائتمان التابعة للصندوق عن موافقتها على تمويل هذا المشروع.

ويأتي هذا الحدث قبيل اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، والذي تحتفل به جمهورية الشيشان ضمن جمهوريات روسيا، التي تحتفل بهذا العيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وسوف يسمى المشروع "فتيات" باللغة الشيشانية، حيث يؤكد القائمون على أن هذه الخدمة ستكون مناسبة للنساء، لما تعود عليه المجتمع الشيشاني ذو الطبيعة الدينية المحافظة، والذي يعتز بتقاليده وعاداته الإسلامية، من الفصل بين النساء والرجال الأغراب عنهن.

المصدر: وكالات