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السعودية.. أمير مكة يوجه باستبدال كلمة "GOD" في ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية

مجتمع

السعودية.. أمير مكة يوجه باستبدال كلمة
AFP Karim SAHIB
مكة
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وجه مستشار ملك السعودية وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجهات الحكومية، باستبدال كلمة (GOD) في ترجمة لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية، بكلمة (ALLAH).

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فقد أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما أشار إليه المفتي العام للمملكة بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل دلالات محرمة.

كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.

المصدر: عكاظ

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